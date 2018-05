Sebastian Vettel: kui lahendame kolm probleemi, siis oleme taas Mercedesest kiiremad

Sebastian Vettel Foto: XPB, XPB Images/Press Association Images/Scanpix

Ferrari vormel-1 meeskonna piloot Sebastian Vettel võitis hooaja kaks esimest etappi, kuid kolmel järgmisel on ta poodiumilt välja jäänud. Nii on Lewis Hamilton kerkinud ka MM-sarja liidriks. Hamilton edestab teisel kohal olevat Vettelit 17 silmaga. Vetteli sõnul on neil vaja parandada kolme asja, et Mercedesele taas järgi jõuda.