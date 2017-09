Schumacherile olevat koitnud uus lootusekiir, kuid peagi lükati see ümber

Michael Schumacher Foto: Stringer, REUTERS

Sel nädalal teatas Saksamaa ajakiri Bravo, et Michael Schumacheri perekond kaalub USA-sse Dallasesse kolimist. Teadete kohaselt oleks vormelilegend läinud seal tunnustatud ajukirurgi Mark Meeksi juurde ravile. Nüüdseks on need väited aga ümber lükatud.