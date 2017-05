Schumacheri perekonnatuttav: loodan, et kuuleme varsti häid uudiseid

Endine vormelisõitja Gerhard Berger, kes on Michael Schumacheri ja tema perekonnaga pidevalt ühenduses, ütles, et usub imedesse ja peab sakslase paranemist raskest suusaõnnetusest võimalikuks.

2013. aastal Prantsuse Alpides peaga vastu kivi kukkunud ja koomasse langenud Schumacheri tänasest seisundist pole praktiliselt midagi teada, kuigi eelmisel nädalal toimunud kohtuistungil tuli välja, et ta ei saa endiselt kõndida, kirjutab Autoweek.

"Ma usun imedesse ja loodan väga, et me kuuleme varsti Michaelilt positiivseid uudiseid," ütles DTM sarja boss Berger Saksa ajalehele Kölner Express. "See, kuidas Corinna ja Mick selle raske olukorraga toime tulevad, on imetlusväärne."

Usutakse, et Berger on üks väheseid inimesi, kes Schumacheri seisundiga üldse kursis on. Schumacheri mänedžer Sabine Kehm ja abikaasa Corinna on meedia intervjuudes rõhutanud, et Michaeli tervislik seis on mehe eraasi ning ta pole kunagi soovinud oma eraelulisi detaile avalikkusega jagada.