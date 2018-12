Schumacheri päästmist juhtinud mees: tal vedas, et kopter välja saadeti

Seitsmekordse F1 maailmameistri raskest õnnetusest, mis tekitas talle tõsise ajutrauma, möödub täna täpselt viis aastat. Saksa ajakiri FOCUS on sel puhul intervjueerinud meest, kes Schumacheri päästeoperatsiooni juhtis. Üllatava faktina tõi ta välja, et tegelikult pole selliste õnnetuste puhul sugugi tavaline koheselt helikopter välja saata, nagu tol päeval tehti.

"Kuna õnnetuspaik oli laskumisnõlva kõrval, oli teda raske teisiti ettevaatlikult transportida. Oli selge, et olukord on tõsine, vastasel korral poleks me helikopterit kasutanud. Härra Schumahceril vedas väga," ütles Bozon, kelle sõnul tehti kopteri välja saatmise otsus esimesena õnnetusele reageerinud inimeste asukohakirjelduste põhjal.

"Helikopteri baasist Courchevelist Meribeli on ainult paar minutit. Mäletan siiani, et kopteri kiirabiarstidel oli esmaabi andmisega raskusi justnimelt õnnetuspaiga asukoha tõttu. See on teine põhjus, miks nad otsustasid enne tema stabiliseerimist Moutiersi lennata. Sealt lennutati ta edasi Grenoble'i haiglasse."

Bozon juhtis operatsiooni distantsilt, kuid külastas õnnetuspaika järgmisel päeval.

"Mõned meie inimesed olid sündmuspaigal juba pärastlõunal. Mina läksin sinna järgmisel päeval, tegin pilte ja rääkisin eskpertidega. Ma nägin ka kivi, millele Schumacher kukkunud oli," rääkis ta.

"Eriline oli see, et neil päevil oli nii vähe lund sadanud. Kivid olid vaid õrna lumekihiga kaetud. Ta poleks saanud seda kivi näha. Aga kui sadanud oleks rohkem, oleks Schumacher ilmselt esimesest kivist lihtsalt üle libisenud."