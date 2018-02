Schumacheri mänedžer tegi vormel-ühe kohta sapise märkuse: see on muutumas Miki Hiire sarjaks

Seitmekordse vormel-1 maailmameistri Michael Schumacheri endine mänedžer Willi Weber on tänase F1 sarja suhtes väga kriitiline ning nimetas seda isegi Miki Hiire sarjaks.

Weberi sõnul peaks vormel-ühe uus omanikfirma Liberty Media oma reformiplaanidega ettevaatlikum olema. Eksmänedžerile on vastukarva nii Halo kaitseraua kasutuselevõtt kui nn vihmavarjutüdrukutest loobumine.



"See kole kaitseraud (Halo) rikub vormelite väljanägemise," kritiseeris 75-aastane Weber, vahendab f1i.com. "Turvalisus on küll oluline, kuid see oli Jean Todti poolt vale samm."

"Ja see, et tüdrukuid enam ei näidata, on samuti patt. See lisas glamuuri. Uued omanikud peaksid olema ettevaatlikud, et nad ei muudaks vormel-ühte Miki Hiire sarjaks," lisas Weber.

Raskest ajutraumast taastuva Michael Schumacheri seisundi kohta ei osanud Weber midagi tarka öelda. "Kahjuks pole ma Corinnalt (Schumacheri naine - toim) midagi kuulnud. See suusaõnnetus oli neli aastat tagasi ja tänaseks teame me kõik, et tegemist polnud mingi jalaluumurruga," kommenteeris Weber.