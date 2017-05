Schumacheri mänedžer avaldas põhjuse, miks avalikkus vormelilegendi seisundist midagi ei tea

Seitsmekordse vormel-1 maailmameistri Michael Schumacheri mänedžer Sabine Kehm põhjendas esimest korda pikemalt, miks suusaõnnetuses raskelt vigastada saanud seisundit kiivalt saladuses hoitakse. Ridade vahelt võib siiski välja lugeda, et kui mehe perekond ühel päeval teisiti otsustab, saavad ka fännid lõpuks kogu tõe teada.

48-aastane Schumacher kukkus kolm ja pool aastat tagasi Prantsusmaal Meribeli suusakeskuses ning veetis pika aja Grenoble haiglas koomas. Tänasel päeval ravitakse vormelilegendi edasi tema kodus Šveitsis.

Kui seni on Kehm piirdunud vaid paarirealiste avaldustega ja Schumacheri tervist puudutavatest küsimustest pigem kõrvale põiganud, siis nüüd on ta väljaandele Redaktions Netzwerk Deutschland andnud pikema intervjuu.

"Michael on avaliku elu tegelane, seega avalikkusel on õigus teada, mis temaga juhtus. Oleme teinud väga selgeks, et see on tõsine teema. Sellegipoolest on Michael oma era- ja avaliku elu vahele tõmmanud väga selge joone. Fännid ja meedia on seda alati aktsepteerinud. Otsus kaitsta Michaeli privaatsust on tehtud tema hüvanguks. Perekonnal on õigus käituda nii, nagu nad paremaks arvavad," rääkis Kehm.

Esimest korda on Kehm pikemalt meenutanud nende traagiliste päevade sündmusi. "Mäletan seda hästi. Olin oma vanemate juures, sest pidasime koos jõulusid. Sain kõne ühelt Prantsuse ajakirjanikult, kes küsis, kas Michael on õnnetusse sattunud. Sain teada, et olukord on tõsine ja järgmisel hommikul olin juba Grenoble'i haiglas," sõnas Kehm.

Haiglas pidi Kehm hakkama tegelema tohutu meediahuviga, mis juhtunut saatis. "Meedia surve oli massiivne. Üks ajakirjanik üritas preestriks maskeerituna haiglasse pääseda. Teine teeskles, et on Michaeli isa. Haigla töötajatel oli pilt sassis: kes on kes? See oli keeruline aeg," meenutas ta.