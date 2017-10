Schumacheri lähedased meenutasid teda tavapärasest hoopis erineva fotoga

Howdy, Texas! @f1 Is in Austin this weekend. Have a look at some pics of Michael by Philipp Müller for @gq_germany back in 2013. #TeamMichael #KeepFighting Howdy, Texas! Die @f1 macht in Austin Station. Hier ein paar Bilder von Michael zum Thema, sie wurden 2013 von Philipp Müller für @gq_germany gemacht. #TeamMichael #KeepFighting

A post shared by Michael Schumacher (@michaelschumacher) on Oct 19, 2017 at 4:58am PDT