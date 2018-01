Schumacheri kuulus ringrada läheb omapärasel põhjusel hingusele

Nii Sebastian Vettel kui Michael Schumacher on tippsõitjateks sirgunud Kerpeni ringrajal

Kölni lähistel asuv kardirada, kust sirgus tippsõitjaks ka seitsmekordne vormel-1 maailmameister Michael Schumacher, läheb lammutamisele, sest seal hakatakse kivisütt kaevandama.

Kerpeni ringrada rajati Wolfgang Von Trippsi mälestuseks, kes hukkus 1961. aasta F1 Monza GP-etapil. Lisaks Michael Schumacherile on sellel rajal kardisõiduga algust teinud Michaeli vend Ralf Schumacher, Heinz-Harald Frentzen ja tänane tipptegija Sebastian Vettel.

Kuna selles piirkonnas hakatakse nüüd kivisütt kaevandama, läheb kuulus rada, mis võõrustas esimest võidusõitu 1965. aastal, lammutamisele. Kölni ajalehe Expressi andmetel on ringraja 2/3 aktsiate omanik just Michael Schumacher, kes taastub hetkel neli aastat tagasi toimunud raskest mäesuusatamise õnnetusest.

Ringraja lammutamise otsust aitas langetada ka fakt, et viimastel aastatel on selle piirkonna laste huvi kardisõidu vastu oluliselt langenud ning seal tegutseva klubi liikmete arv on kukkunud 550 inimeseni.

Ralf Schumacher ütles Expressile, et ilmselt ringrada endale uut asukohta ei leiagi. "Uut rada ei tule. Me ei ole suutnud sellele uut kohta leida. Väga kahju. Traditsioonid ja edukas laste sportimispaik surevad korraga," sõnas Ralf kurvalt.

Klubi president Gerhard Noack lisas, et teda ringraja lammutamise eest saadav kompensatsioon ei huvita, sest ilma treening- ja võistluspaigata lõppeb ka klubi tegevus.