Schumacheri endine mänedžer: otsustasin Michaeli leinamise lõpetada, muidu lähen hulluks

"Tõmbasin pika leinamise järel Michaeli peatükile joone alla, vastasel juhul lähen hulluks," sõnas Weber Saksamaa ajakirjale Bunte.

"Elasime kahekesi läbi parimad ja kõige edukamad ajad, olime 20 aastat väga lähedased," lisas Weber, kes nimetas Michael Scumacherit oma väga kalliks ja truuks sõbraks.

Pärast Weberiga koostöö lõpetamist nimetas Schumacher oma uueks mänedžeriks Sabine Kehmi, kes täidab seda rolli tänaseni.

Schumacher taastub hetkel 2013. aasta lõpus mäesuusatamisõnnetuses saadud raskest ajutraumast. Nii Kehm kui Schumacheri perekond on viimastel aastatel andnud vormelikuulsuse tervisliku seisundi kohta väga vähe informatsiooni. Teada on, et Schumacher saab hetkel taastusravi Šveitsis Genfi järve ääres asuvas luksusvillas, kus tema eest hoolitseb suur meditsiinitöötajate meeskond.

Hiljuti levisid kuuldused, et 49-aastane Schumacher võib kolida Mallorcale 27 miljonit naela maksvasse villasse, mis kuulus varem Madridi Reali jalgpalliklubi presidendile Florentino Perezile, kuid sakslase lähedased lükkasid selle informatsiooni ümber.