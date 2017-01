Vormeligendi Michael Schumacheri kauaaegne usaldusisik ja endine mänedžer Willi Weber pole rahul, et sakslase perekond avalikkuse eest mehe seisundit varjab.

Weber rääkis Saksa ajakirjale Bunte, kuidas ta on püüdnud Schumacheri naist Corinnat veenda, et ta avalikkusele lõpuks suusaõnnetuses raskelt viga saanud vormelistaari kohta tõtt räägiks.

"Olen üritanud mitu aastat, aga perekond ei räägi kogu lugu. Nad ei võta mu nõu kuulda. Arvan, et oleks aeg miljonitele fännidele rääkida, kuidas asjad tegelikult on," ütles Weber, kes loodab, et Schumacher raskest ajutraumast kunagi täielikult paraneb.

"Kui ma istun kodus üksi ja telefon heliseb, kujutan tihti ette, et helistab Michael ja küsib "Kuidas sul läheb, Willi?" Lootus kustub viimasena."

74-aastane Weber on varem rääkinud, et Schumacheri sisering on ta pärast õnnetust täielikult blokeerinud ega luba Michaeliga ühendusse astuda.

Weber oli seitsmekordse maailmameistri mänedžer kuni 2012. aastani ning on esindanud ka tema venda Ralfi.