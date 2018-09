Sauberi boss avaldas, miks Kimi Räikkönen nende meeskonnaga liitub

Zehnder avaldas Šveitsi väljaandele Blick, kuidas nad Räikköneniga lepingu sõlmisid: "Ma ei tahaks sellest väga rääkida, aga ma läksin Monzas koos tegevjuhi Frédéric Vasseuriga kahel korral Kimiga kohtuma. Ja pisut hiljem sündis ka leping."

"Ta (Räikkönen) tahab endiselt võidu kihutada ja seda nautida. Tal on meie meeskonda usku ja ta näeb, et me liigume õiges suunas. Tegelikult mängis meie tehniline direktor Simone Resta väga suurt rolli, sest Kimi tunneb teda Ferrari päevilt," rääkis Zehnder soomlase liitumise tagamaadest.

38-aastane Räikkönen lõi Sauberiga käed kaheks järgmiseks hooajaks. Soomlase koha Ferraris võtab uuel aastal praegune Sauberi piloot, 20-aastane Charles Leclerc.