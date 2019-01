Saksa neurokirurg kommenteeris Michael Schumacheri vigastust

Seitsmel korral vormel-1 maailmameistriks tulnud Schumacher sai raske ajutrauma 2013. aasta 29. detsembril, kui kukkus Prantsuse Alpides mäesuusatades.

Saksamaa neurokirurgia kliinikumi Asklepios Klinikumi direktor, dr Christoph Goetz ütles, et Schumacher poleks pidanud nii ohtliku spordiala kui mäesuusatamisega tegelema.

"On levinud, et selgroolüli vigastusi saanud patsientidel soovitatakse traumade ohu tõttu hoiduda väga riskantsetest spordialadest," sõnas Goetz Inglismaa ajalehele The Express.

Schumacher tegi juba oma F1-karjääri debüüthooajal raske avarii ning sai tõsise kaelavigastuse. See trauma avastati sakslasel aga alles aastaid hiljem.

2009. aastal vigastas Schumacher uuesti kaela ning ka selgrood ja vasakut ajupoolkera, kui kukkus Hispaanias Murcia ringrajal Honda mootorrattaga sõites.

Pärast seda õnnetust käskis vormelikuulsuse ihuarst Johannes Peil mehel mootorratastest eemale hoida. „Iga väiksemgi kukkumine mootorrattaga võib talle nüüd saatuslikuks saada," manitses Peil Schumacherit ettevaatlikkusele.

Seda, kas arstid keelasid Schumacheril ka mäesuusatamisega tegelemise, ei ole teada.