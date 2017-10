Rosberg: Vettelil on Hamiltoniga võrreldes üks väike eelis

Valitsev vormel-1 maailmameister Nico Rosberg on valmis oma raha panema Lewis Hamiltoni peale, sest tänavune tiitliheitlus paistab suures osas läbi olevat. Ometi näeb ta oma neljanda MM-tiitli poole purjetavas endises tiimikaaslases üht nõrkust.

"Ta on hetkel uskumatult hea soone peal. Sebastian Vettelil on samas kõik viltu vedanud. Lewis on näidanud uskumatut järjepidevust ning seda pole kerge nädalast nädalasse teha," rääkis karjääri lõpetanud Rosberg Austria ajalehele Kronen Zeitung.

Kui Rosbergil paluti Hamiltoni ja tema Ferrariga kihutavat konkurenti Vettelit võrrelda, leidis sakslane võimaluse oma endist meeskonnakaaslast pisut sarjata.

"Ma ütleksin, et Lewis on puhtalt ringikiiruse poolest kiirem, kuid tema nõrkuseks on tema emotsioonide üles-alla kõikumised. Näen selles osas Sebastianil väikest eelist. Sellisel tasemel mängivad teinekord isegi väiksed asjad suurt rolli," jätkas Rosberg.

F1-sarja punktitabel neli etappi enne hooaja lõppu Lewis Hamilton 306

Sebastian Vettel 247

Valtteri Bottas 234

"Kui sind miski häirib või kui sa raiskad oma energiat millelegi teisele, võib see sul fookuse paigast loksutada. See juhtus Lewisega eelmise aastal, kui tal juhtus pressikonverentsil see Snapchati asi ning ta pidi vihase meediaga kaklema. See raiskas ta energiat, eriti meistrivõistluste otsustavas faasis."

Lewis Hamilton 2016. aasta Jaapani GP eelsel pressikonverentsil. Foto: AFP/SCANPIX

Rosberg pidas silmas Hamiltoni mobiiliga mängimist mulluse Jaapani GP eel, kui ta Snapchatis pressikonverentsi laua taga oma kolleegidele nende teadmata loomanägusid ette "kleepis". Taolised lapsemängud mõistsid hukka nii Mercedese tiim kui ka rahvusvaheline autoliit FIA.

Siiski usub Rosberg, et Hamilton võidab 2017. aasta tiitli, sest suurt pinget enam esikohaduellis pole. "Ma olen nüüd neutraalne, kuigi fännina ütlen, et see, mis Jaapanis juhtus, oli väga halb. Kõik oleksid tahtnud näha lõpuni kestvat võitlust. Olen kindel, et isegi Lewis oleks tahtnud heidelda viimase minutini, aga see on mootorisport. Sellegipoolest ei saa Mercedes ja Lewis praegu rahulikult lõõgastuda," lisas Rosberg.