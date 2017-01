Vormel-1 valitsev maailmameister Nico Rosberg ütles, et hakkab väga suure huviga vaatama, kuidas tema mantlipärija Valtteri Bottas asub Mercedese roolis tiimikaaslase Lewis Hamiltoni vastu konkureerima.

Mercedes leidis eelmise hooaja lõpus ootamatult karjääri lõpetanud Rosbergile asendaja kuue nädalaga, tuues meeskonda siiani Williamsis sõitnud 27-aastase soomlase.

"Ma arvan, et see on väga hea uudis Mercedese jaoks," sõnas Rosberg Bottase palkamise kohta, vahendab ESPN. "Mul on hea meel, et meeskond jõudis hea lahenduseni suhteliselt kiiresti. See on suurepärane ja ma olen kindel, et tal (Bottas) läheb hästi ja ta suudab edukalt tiimi sulanduda."

"Istun kindlasti suure huviga teleka ette ja vaatan, kuidas Valtteril minema hakkab, eriti Lewise vastu. Lewis on üks sarja kiiremaid ja tema vastu on kõigil raske sõita," rääkis juba 31-aastaselt karjääri lõpetanud Rosberg.