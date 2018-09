Rosberg kritiseeris Vettelit: ta peab vähem vigu tegema, kui tahab maailmameistriks tulla

Vettel luhtas eile toimunud Monza etapil võimaluse vähendada vahet Hamiltoniga, kui esimesel ringil talle kurvis otsa sõitis ja sõitjaterivi lõppu langes. Etapi lõpetas sakslane neljandana, Hamilton võidutses soomlaste Kimi Räikköneni ja Valtteri Bottase ees.

"Sa ei saa võita Hamiltoni ees MM-i, kui teed nii palju vigu," vahendas ESPN Rosbergi sõnu. "Vettel peab end kokku võtma, muidu ta see aasta maailmameistriks ei tule."

"Lewisel selles olukorras (Monza etapi vahejuhtum - toim) süüd polnud," lisas 33-aastane Rosberg. "See oli 110% Vetteli süü. Vettelil on olnud võimalusi küll, et vahet Hamiltoniga vähendada. Ta raiskab pidevalt oma võimalusi."

Rosberg kiitis oma endist meeskonnakaaslast Hamiltoni. "Hamilton sõitis Itaalia GP-l suurepäraselt ja tõestas taas, miks teda peetakse üheks parimaks sõitjaks läbi aegade."

Hamiltonil on kogutud 256 punkti ja edu Vetteli ees on 30 silma. Räikkönen asub 164 punktiga kolmandal kohal.