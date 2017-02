Valitseva F1 maailmameistrina karjääri lõpetanud Saksamaa vormelisõitja Nico Rosberg ütles, et oleks soovinud näha oma mantlipärijana Fernando Alonsot.

"Kuna ma olen nüüd pelgalt vormelifänn ja vaatan võistlusi just selle nurga alt, siis on mul lihtne vastata. Kõik vaatasid Alonso poole ja ka mina eelistanuks Alonsot, sest see oleks tähendanud tõsist konkurentsi Lewis Hamiltonile. See oleks tõsine tulevärk," vastas Rosberg küsimusele, keda tema soovinuks näha Mercedese roolis.

Mercedes palkas teatavasti Rosbergi asemele soomlase Valtteri Bottase ning sakslase sõnul tegi meeskond õige valiku.

"Fänni seisukohast oleks see (Alonso ja Hamilton ühes tiimis) vapustav, kuid meeskonna jaoks see tegelikult ei töötaks. Nad leidsid ikkagi suurepärase lahenduse. Bottas on väga kiire ning kuigi Hamilton on ülimalt kõrgel tasemel ja teda on raske võita, on ta siiski alistatav. Mina tõestasin seda," lisas Rosberg BT Spordile.