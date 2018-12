Rootslane süüdistab: Ferrarisse siirduv Leclerc oli Sauberis eelisseisus

Kui Ericsson taandati Sauberis uueks hooajaks testisõitjaks, siis Leclerc pääseb 2019. aastaks Ferrari meeskonda. Lõppenud hooaja üldarvestuses edestas Leclerc meeskonnakaaslast punktidega 39:9.

"See polnud kunagi aus võitlus. Sõitja ei saa vormel-ühes oma etteasteid ise 100% kontrollida. Kuidas seda teha, kui sa ei saa meeskonna 30-lt mehaanikult sama toetust kui tiimikaaslane?" sõnas Blomqvist Expressenile. "Mitte kõik inimesed Sauberis ei tea seda. Kui see avalikuks tuleks, oleks see tohutu skandaal."



Ajakirjanik lisas, et kuigi Ericssoni koheldi Sauberis kehvemini ja tal oli aeglasem vormel, ei vähenda see 21-aastase prantslase saavutust. "See fakt ei võta Charles Leclercilt midagi ära. Ta on tõesti andekas sõitja," märkis Blomqvist.