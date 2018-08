Romain Grosjean võrdles end Novak Djokoviciga

Grosjeani jaoks on tänavune hooaeg möödunud raskelt. Esimesel kaheksal etapil jäi ta punktita. Pärast seda on tema vorm paranenud ning viimasest neljast sõidust kolmel on ta lõpetanud esikümnes.

"Vaadake Novak Djokovici, ta oli maailma esinumber ja pärast seda kaks aastat tipust eemal," rääkis Grosjean. "Nüüd ta võitis Wimbledoni turniiri ja seda on tore näha."

"Ta pole kaotanud oma tennise mängimise oskusi ega füüsilist vormi. Lihtsalt olid teistsugused ajad. Seda võib juhtuda meie kõigiga. Ka minul on olnud palju halba õnne ja raskeid hetki."

"Loodan, et olen ise tagasi seal kohas, kus tean täpselt, mida teha ja kui olukord on selline, siis on positiivsed asjad ootamas," lisas 32-aastane Grosjean. "Viimane etapp Saksamaal möödus minu jaoks juba edukalt."

Grosjean asub vormel-1 üldtabelis 21 punktiga 14. kohal.