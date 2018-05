Robert Kubica vahetab tiimi ja pääseb veel sel aastal starti?

Poola vormelisõitjal Robert Kubical võib avaneda võimalus veel sel aastal vormel-1 sarjas põhisõidus starti saada.

Williamsi testsõitjana ta tänavu rooli ei pääse, kuid ootamatu abikäe võib ulatada Toro Rosso tiim, kes tahab juba hooaja keskel välja vahetada uusmeremaalasest sõitja Brendon Hartley.

"Brendoni olukord pole meeldiv. Vaatame situatsioonile rahulikult otsa ja arutame, mida me teha saaks," ütles väljaandele Speed Week Red Bulli sõitjate programmi pealik Helmut Marko.

Hartley potentsiaalseteks asendajateks peetakse Mercedese ja Ferrari testipiloote Pascal Wehrleini ja Antonio Giovinazzi, kuid olevat ka kolmas kandidaat - Kubica. Poolaka viimasest etapist on möödas pea kaheksa aastat. Mehe karjäärile pani põntsu 2011. aasta ralliõnnetus.

Red Bulli enda noorteprogrammis on britt Jake Dennis ja indoneeslane Sean Galael, kuid kummalgi pole F1 sõitmiseks vajalikku superlitsentsi. Kubica eelis nimetatud noorte ees ongi see, et tal on see paber olemas.

Enne läinud nädalavahetust spekuleeriti autospordimeedias, et Monte Carlo GP võib jääda isegi Hartley viimaseks sõiduks sel hooajal. "Mul oli seda üllatav lugeda, sest mul on leping," ütles Hartley kuuldusi kommenteerides. "Vormel-1 sõitjat saadavad alati igasugused kuulujutud. Parem on neid mitte lugeda. Tean, et olen tiimimängija ning minu aeg veel tuleb!"