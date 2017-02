Endine Renault ja BMW-Sauberi F1 piloot Robert Kubica avaldas soovi taas vormelisse istuda.

Poolaka F1 karjääri lõpetas täpselt kuus aastat tagasi ralliautoga tehtud avarii. Mehe käsi pole sellest ajast peale nii hästi funktsioneerinud, et ta võiks F1 rooli keerata, kuid rallitamist ja kereautodega sõitmist see takistanud pole.

Hiljuti end selleks hooajaks taas kestvussõidule pühendanud Kubica teatas intervjuus Motorsport.com-ile, et on uuesti valmis kõige kiiremaid masinaid taltsutama.

"Kolm aastat tagasi pakuti mulle võimalust F1 autot testida, aga ma ei tundnud end siis veel piisavalt kindlalt. Ma tean, et sellised võimalused võivad tekkida vaid kord elus, kuid ma polnud siis veel piisavalt konditsioonis," rääkis Kubica.

"Mu füüsiline seisund pole just eriti tavaline, vähesed inimesed on sama kogenud, mida mina. Täna ma vastaksin sellistele pakkumistele teisiti. Ma tahaksin uuesti vormel-1 autot proovida. Viimasest korrast on küll palju möödas, seega ma peaks ennast kõvasti tõestama, aga ma usun, et tuleksin toime."