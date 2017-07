Robert Kubica naaseb vormel-1 auto rooli

2011. aasta veebruaris ralliautoga raske avarii üle elanud Robert Kubica naaseb taas vormel-1 auto rooli, aidates testida Renault' masinat.

Pärast rasket avariid, milles sai kõige enam kannatada tema parem käsi, pole Kubica ringrajal võistlenud, kuid juunis näitas ta Renault' 2012. aasta autoga Valencias testides suurepärast tempot ning meeskond on ta nüüd taas uuele testile kutsunud, kuigi osapooled seda kinnitada ei soovi.

Kuna poolaka parema käe liikuvus on piiratud, tuleb tiimil auto rool sedaviisi ümber seadistada, et piloot saaks käiguvahetusi ja muid seadistusi vasaku käega teha.

Juunikuus oli ta Valencias kiirem kui meeskonna praegune testisõitja Sergei Sirotkin ning simulaatori peal on ta näidanud sama kiirust esinumbri Nico Hülkenbergiga.

"Sain juba esimese testipäeva järel aru, et suudan F1 auto roolis hästi hakkama saada, nii et minult võib midagi veel oodata," sõnas Kubica pärast esimesi vormelisõite üle pika aja. "See oli hea tunne. Ma ei osanud oodata, et kohe nii hea olen. Kui sõidad vormel-1 autoga hea ringi ja näed oma aega, on see uskumatult hea tunne. Igatsen seda."