Robert Kubica: ma ei karda pärast kaheksa-aastast pausi F1-s sõita

2011. aastal tegi Kubica Itaalias kohalikul autoralli võistlusel raske avarii, kus ta jäi peaaegu käest ilma, mille tõttu pole ta rohkem kuninglikus vormelisarjas sõita saanud.

"Uus hooaeg algab kõigi jaoks nullist, nii et ma ei karda, et olen kaheksa aastat eemal olnud," lausus 34-aastane Kubica. "Ootan uut aastat põnevusega ning tean, mida tegema pean. Kui sõidan hästi, on kõik õnnelikud."

"Tuleb olla realistlik ja tean, et vormel-1 sarjas pole lihtne sõita," jätkas poolakas. "Ees ootab väga suur väljakutse ning püüan täita endale seatud ootusi. Ma ei karda eesootavat hooaega. Olen põnevil ja motiveeritud. Mida rohkem kogemusi sa saad, seda enesekindlamaks sa muutud."

Kubica naases vormelimaailma juba lõppenud aasta alguses, kui Williamsi võistkond teatas, et Kubica on nende testisõitja. "Olin eelmise aasta jaanuaris osaliselt valmis sõitmiseks, aga sain rohkem aega õppimiseks. On tõsi, et F1 masinaga testisõitude tegemine on kasulik, ehkki sealt ei õpi kõike. Praegu on minu jaoks perfektne aeg teha tagasitulek. Sellepärast otsustasingi sõita vormel-1-s, sest tunnen, et olen valmis selleks."