Ricciardot ja Verstappenit ootavad Venemaa etapil karistused

Karistuse põhjuseks on Red Bulli otsus vahetada Singapuri ja Venemaa GP vahel mootorit. Singapuris kasutasid Red Bulli sõitjad C-tüüpi jõuallikat, aga Venemaal võetakse taas kasutusele B-tüüpi mootor.

Red Bulli jaoks on mootorivahetus enne Venemaa GP-d taktikaline otsus, sest teistel eesolevatel etappidel on Red Bullil suurem võimalus saada vastu Mercedesele ja Ferrarile. "Me peame vaatama, kuid Šotsi etapp tundub loogiline koht, kus karistus võtta," sõnas meeskonna juht Christian Horner. "Realistlikult vaadates on Mehhiko GP ainus, kus meil on tõeline võimalus võita Mercedest ja Ferrarit. Loodetavasti suudame enne hooaja lõppu veel mõnel korral poodiumile jõuda."