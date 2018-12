Ricciardo võrdlusest Verstappeniga: võin oma hooajaga rahule jääda, tulemused ei näita kogu pilti

Ricciardo katkestas pidevate masinaprobleemide tõttu hooaja teises pooles viimasest 11 etapist viiel. MM-sarja üldarvestuses lõpetas Ricciardo kuuendal kohal, kaotades Verstappenile 79 punkti. Hooaja kokkuvõttes, kui vaadata kvalifikatsiooni tulemusi, oli omavahelises võrdluses Verstappen parem 15:3.

"Olen rahul oma hooaja esitustega ja kindlasti tunnen, et punktid ning kvalifikatsiooni tulemused ei näita kogu tõde," vahendas Autosport Ricciardo sõnu. "Ma ei taha Maxi tulemusi vähendada, sest ta on suurepärane sõitja ja läheb iga aastaga paremaks."

"Pole mingit kahtlust, et ta on uskumatult kiire ja teda pole lihtne võita," jätkas Ricciardo. "Kuid isegi nendel päevadel, kui ta minust parema tulemuse sai, olen sellega leppinud ja mõistnud, et miks nii läks. Olen võtnud mütsi peast ja öelnud, et Verstappen sõitis suurepärase ringi, kuid on juhtunud ka nii, et mul on esinenud probleeme ning õnn pole olnud minu poolel."

"Kui pikk jutt lühidalt kokku võtta, siis jään rahule enda aastaga. Olen saanud aru põhjustest, miks mul ei läinud vahepeal nii, nagu oleksin soovinud. Olen õnnelikum kui võiks eeldada statistika põhjal!"

Viimased viis aastat Red Bulli meeskonnas sõitnud Ricciardo hakkab uuest hooajast keerama Renault' rooli.