Ricciardo vihjas meeskonnavahetusele: tahan olla kiireimas vormelis

Vormelisõitja Daniel Ricciardo tunnistas, et tal ei ole lähiajal plaanis Red Bulli F1 meeskonnaga uut lepingut sõlmida. Austraallase kehtiv kontraht lõppeb järgmise hooaja järel.

"Väga kena, et nad (Red Bull) tahavad minuga edasi minna ja Max (Verstappen) jätkab," rääkis Ricciardo Brasiilia väljaandele Globo.

"Aga mul pole kiiret. Ma austan Red Bulli väga, kuid mul on arupidamiseks aega vaja. Tahan aru saada ja analüüsida, kuidas sõitjate turg käituma hakkab. Tahan olla kiireimas vormelis, et võita," lisas austraallane, keda on varem seostatud nii Mercedese kui Ferrariga.

Red Bulli meeskond, kes pikendas hiljuti lepingut Verstappeniga, on varem teada andnud, et ka Ricciardole on pakutud kolme aasta pikkust uut lepingut.