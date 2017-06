Ricciardo: Vettel peab mõtlema ja siis alles tegutsema

Bakuu GP-l esikoha napsanud Daniel Ricciardo arvates peaks tema endine meeskonnakaaslane Sebastian Vettel enda käitumist rohkem kontrollima.

Hetkel on vormelisõitjate hulgas käimas suur diskussioon Vetteli käitumise üle eilsel sõidul. Nimelt oli võistlus peatatud ja autod olid turvaauto taga. Sakslase sõnul hakkas Hamilton kiirendama, kuid siis peatus äkiliselt, kuid tema ei saanud pidama ja sõitis tagant sisse. Uurimine tõestas, et britt ei teinud midagi valesti ning Vettel sai juba sõidu ajal 10 sekundilise karistuse.

Red Bulli sõitja arvates teeb Vettel selliseid mõtlematuid tegusid, sest tal on palju kirge ja võidkoorem on suur. "Ma austan Sebi, sest tal on nii palju armastust selle spordi vastu. Kuid vahel muutub see ka agressiooniks. Mulle meeldib see tema kohta, kuid vahest tuleb tõmmata natuke tagasi."

"Pole vahet, kas Lewis tõmbas hoogu maha sel hetkel või ei. Tema oli liider ja võis dikteerida kiirust," lisas ta.

Vettel sai kolm karistuspunkti ja nüüd on neid kokku tal üheksa. See tähendab, et kui ta peaks Austria GP-l saama kolm tükki juurde, peab ta vahele jätma Suurbritannia Grand Prix.

Austraallane võitis eilse sõidu, kuigi oli kuuendal ringil alles 17. Kohal.