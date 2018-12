Ricciardo rääkis sõprusest Verstappeniga: meie suhe läks paremini, kui algselt oskasin loota

Ricciardo ja Verstappen sõitsid Red Bulli meeskonnas koos kolm viimast hooaega. Uuest hooajast sõidab Ricciardo Renault' võistkonnas.

Ricciardo sõnas Red Bulli hooaega kokkuvõtvas raadiosaates, et usub, et tema sõprus hollandlasega jätkub ka vaatamata tema meeskonnavahetusele. "Meie sõprus võib isegi paraneda, sest me pole enam otsesed konkurendid. Kui me just sama koha eest ei võitle sõidu ajal, see võib alati olukorda muuta," naljatles Ricciardo.

"Ütlen ausalt, et meie suhe Verstappeniga läks paremini, kui alguses julgesin loota," lisas Ricciardo. "Asi oli meie iseloomus ja eneseusus. Tean, et Verstappen on täiesti veendunud, et ta on maailma parim vormelisõitja ja mina mõtlen enda kohta sama."

"Selliste iseloomudega inimesed võivad vabalt omavahel tülli minna, kuid me suutsime peaaegu alati endid kontrolli all hoida. Temaga oli alati tore koos sõita ja ma nautisin seda väga."

"Daniel on väga positiivne inimene, kes alati naeratab," sõnas Verstappen. "Temaga oli atmosfäär alati hea. See on parem, kui torisev meeskonnakaaslane, kes sinuga kunagi ei räägi."