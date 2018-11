Ricciardo: olen justkui kogu hooaja vältel peksa saanud

Austraallase jaoks on käimasoleva hooaja teine pool möödunud raskelt, olles viimasest kümnest etapist viiel katkestanud masinaprobleemide tõttu. Lisaks on Ricciardo pidanud mitmel korral kvalifikatsioonis kohti loovutama mootoriosade vahetamise tõttu.

"Mulle näidati Brasiilia GP nädalavahetuse reedesel päeval videot Mehhiko etapist, kus ma katkestasin. See oli mu haavadele soola lisamine!" sõnas Ricciardo.

"Lisaks on veel statistika, et ma olen tänavusel hooajal katkestanud masinaprobleemide tõttu rohkem etappe kui Lewis Hamilton viimase viie aastaga, nii et olen tõesti palju peksa saanud tänavu," lisas Ricciardo. "Tunnen, et iga kord, kui tagantpoolt stardime, on meil tegelikult kiire auto."

Kokku on Ricciardo tänavu 20 etapist katkestanud kaheksal korral. Hooaja viimane etapp sõidetakse Abu Dhabis 25. novembril.