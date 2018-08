Renault' meeskonnaga liitunud Ricciardo: see oli minu elu raskeim otsus

Daniel Ricciardo teatas reedel, et lahkub Red Bulli meeskonnast ning hakkab uuel hooajal sõitma Renault' ridades.

"See oli kindlasti minu karjääri raskeim otsus," rääkis Ricciardo esimest korda avalikult pärast otsuse teatamist. "Oma 29 senise eluaasta jooksul oli see samuti minu elu raskeim otsus."

"Tundsin, et minu jaoks on õige aeg nüüd edasi liikuda ja kuskil mujal teha oma karjäärile värske algus," sõnas austraallane. "Usun, et see tuleb mulle kasuks. Ootan põnevusega uut perioodi Renault' meeskonnas."

Ricciardo sõlmis Renault' tiimiga kahe aasta pikkuse lepingu. Ricciardo asub vormel-1 sarja üldarvestuses 118 punktiga viiendal kohal.

A change is gonna come. Excited for the next chapter with @RenaultSportF1. Thank you for the kind messages and well wishes I've received. pic.twitter.com/2qpKYYGGvH