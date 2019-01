Renault juht: Ricciardo liitumine meeskonnaga tuletas meelde Alonso hiilgeajad

Renault vormel-1 meeskonna tegevdirektor Cyril Abiteboul avaldas, et võistkonna töötajad reageerisid Daniel Ricciardo otsusele liituda Renault'ga sarnaselt ajale, kui Fernando Alonso nende ridades kahel korral maailmameistriks tuli.

"Loomulikult oli see fantastiline uudis," vahendas Autosport Abitebouli sõnu. "See, kuidas meie kahe tehase, Viry ja Enstone'i, töötajad uudisele reageerisid, oli uskumatu. Ma arvasin, et uudis tekitab inimestes elevust, kuid midagi niisugust ei osanud oodata."

"Ma polnud varem näinud, kuidas meie tehaste töötajad ühe uudise üle niimoodi rõõmustavad," jätkas Abiteboul. "See meenutas mulle aegu, kui Alonso 2005. ja 2006. aastal Renault's maailmameistriks tuli."

"Me pole aastaid võitnud midagi, aga nüüd on tekkinud tunne, et liigume tiitli mõttes õiges suunas. Tunneme kohustus anda Ricciardole mootor ja masin, mida ta väärib," lisas prantslane.