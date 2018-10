Renault ja McLaren ei pruugi Jaapani GP vabatreeningutel startida

Õlifirmal Castrol tekkisid seoses nädalavahetusel Jaapanit räsinud taifuuniga transpordiprobleemid ning hilinemise tõttu on nende varustus Tokyo tollis kinni.

Peaks Castroli õlisid veel tollis kaua kinni hoitama, tähendab see, et kaks nimetatud meeskonda homme kahel vabatreeningul osaleda ei saa. Red Bulli tiimi, kes kasutab samuti Renault' jõuallikaid, see logistiline probleem ei puuduta, sest nende mootoriõlide eest vastutab Exxon Mobil.

Taifuun Trami põhjustas pühapäeval kohaliku aja järgi kell 20 Osaka lähedal maalihke. Tuuleiilid kuni 60 m/s tapsid kaks inimest ja vigastasid vähemalt 120.