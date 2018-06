Reeglite muudatused ei lase vormel-1 tiimidel teha pikemaajalisi plaane

Vormel-1 meeskonnad peavad muutma seniseid auto arendamise plaane, sest reeglite muudatused 2019. aasta hooajaks muudavad vormelite disaini kõvasti.

Pärast hooaja avaetappi Austraalias, kus toimus vähe möödasõite, otsustasid F1 juhid ja FIA tuua sisse muudatusi, mis aitaksid autodel paremini möödasõite sooritada. Reeglite muutmine tähendab muuhulgas seda, et vormelitel oleks tarvis uusi esi- ja tagatiibu.

Ajakiri Autosport edastas Renault’ tehnilise direktori Nick Chesteri sõnu: „Ükskõik, mis tööd teha praeguse hooaja tiibade kallal, ei saa seda jätkata 2019. aastal.“

„Uued muudatused on olnud palju suuremad, kui me eelmine kuu arvasime,“ lisas Force India tehniline direktor Andrew Green. „Me isegi ei mõelnud veel 2019. aasta peale, sest see pidi algselt jätkuma praeguste reeglitega.“