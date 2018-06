Red Bullil on plaan, kuidas vältida Ricciardo karistust Kanadas

Red Bulli sõitjal Daniel Ricciardol on võimalus karistustest kõrvale hiilida eesoleval Kanada GP-l, ehkki ta oli sunnitud pärast Monaco etappi mootorit vahetama, edastas portaal Autosport.

Red Bulli tehnilise osakonna juht Adrian Newey oli varasemalt öelnud, et austraallane saab ilmselt karistada, kuna peaks kasutama sellel hooajal kolmandat jõuallikat.

Daniel Ricciardo kavatseb hoopis kasutada sama MGU-K jõuallikat, millega ta sõitis hooaja alguses. Ta saab karistuse vaid juhul, kui see vajab välja vahetamist.

"Hetkel on seis selline, et mulle karistust ei määrata," kommenteeris Ricciardo olukorda. "Me proovime edasi lükata karistust nii pikalt kui võimalik, sest mida varem me selle saame, seda suurem tõenäosus, et hooaja jooksul võib tulla üks karistus veel."