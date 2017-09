Red Bullid on võimsas hoos: Ricciardo võitis ka teise vabatreeningu

Kui esimesel treeningul järgnes MM-sarjas neljandat kohta hoidvale Ricciardole Sebastian Vettel (Ferrari), siis teisel ajasõidul tema tiimikaaslane Max Verstappen.

Kolmanda ja neljanda aja said Mercedese mehed Lewis Hamilton ja Valtteri Bottas, viies oli Nico Hülkenberg (Renault) ja kuues Stoffel Vandoorne (McLaren). Ferrari sõitjad Kimi Räikkönen ja Vettel piirdusid alles 9. ja 11. ajaga.

INITIAL CLASSIFICATION (END OF FP2)

Double delight for @danielricciardo as he tops the charts for the second time in one day#SingaporeGP pic.twitter.com/SOymCYZq2u