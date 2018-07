Saksamaa GP tänahommikuse esimese treeningu kiireim oli olnud Daniel Ricciardo (Red Bull), kes kaotab aga vormeli mootoriosade vahetamise tõttu stardirivis 20 kohta ehk alustab Saksamaa GP-d viimaselt kohalt. Teisel treeningul piirdus Ricciardo 13. kohaga.

