Red Bullid olid Hockenheimis kiired, kuid Ricciardo sai karistada

Austraallasele järgnesid Lewis Hamilton (Mercedes), kes kaotas vaid nelja tuhandikuga, ja tiimikaaslane Max Verstappen (+0,189).

Neljas oli Sebastian Vettel (Ferrari; +0,271), viies Valtteri Bottas (Mercedes; +0,378) ja kuues Kimi Räikkönen (Ferrari; +0,742).

Kuna aga Ricciardo vormeli mootoril vahetati välja rida detaile, kaotab ta stardirivis 20 positsiooni ja alustab pühapäevast võistlussõitu viimaselt kohalt.

And those all important tyres...#GermanGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/9wTyCv1d3K