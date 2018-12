Red Bulli meeskonna juht: tegime kõik, et Ricciardot enda juures hoida

"Usun, et tegime kõik, et hoida Ricciardot enda juures," vahendas Autosport Red Bulli meeskonna juhi Christian Horneri sõnu. "Tema jutt oli nagu klassikaline lahkuminekuvestlus - "asi pole sinus, vaid minus". Ma sain aru, et ta südamest tahabki uut väljakutset."

"Ma arvan, et ta hakkas mõtlema ka oma väärtusele, arvestades seda, et Max Verstappeni tulemused on aina paranemas," jätkas Horner. "Lisaks oli ta mures Honda jõuallika pärast."

Ricciardo asemel sõidab uuest hooajast Red Bullis Verstappeni kõrval Pierre Gasly. "Alati peab olema plaan B. Kui me saime aru, et ta mõtleb oma otsust tõsiselt, oli meil lihtne otsus palgata Pierre Gasly."

"Mehhiko GP oli esimene pärast Monacot, kus Ricciardo suutis tänavu Verstappenit kvalifikatsioonis võita," lisas Horner. "Max on näidanud kvalifikatsioonis suurepäraseid tulemusi, mis minu arvates mõjutas ka Ricciardo otsust."

"Danielil on raske hooaeg selja taga, kui arvestada Verstappeni suure arenguga ning ehkki mõlemal sõitjaga on juhtunud palju tehnlisi probleeme, siis Ricciardol juhtus seda sõitude ajal rohkem."