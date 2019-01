Red Bulli juht uuest reeglimuudatusest: see võib vahesid meeskondade vahel veelgi enam suurendada

Muudatuse eesmärk oli muuta möödasõit sõitjate jaoks lihtsamaks ning vähendada tasemevahet võistkondade vahel.

Nimelt on viimastel aastatel suurenenud vahed supermeeskondade Mercedese, Red Bulli ja Ferrari ning teiste võistkondade vahel. Lõppenud hooajal lõpetasid üldarvestuses esikuuikus just Red Bulli, Ferrari ja Mercedese sõitjad. Üldarvestuses seitsmenda koha saavutanud Renault' piloot Nico Hülkenberg jäi kuuendaks jäänud Daniel Ricciardost maha enam kui saja punktiga.

Red Bulli juht Christian Horner pole kindel, et uus muudatus oli sarjale hea. "See on suur muutus, mis mõjutab kõiki ning on lisaks ka väga kallis," sõnas Horner. "Kas see aitaks möödasõitudel? Võimalik, aga mitte eriliselt."

"Mõned meeskonnad kohanevad uute reeglitega paremini kui teised," põhjendas Horner, miks tema hinnangul polnud esi- ja tagatiibade ehitamist reguleerivate reeglite muudatused hea idee. "Kui üldse muutus tuleb, siis pigem vahed võistkondade vahel ainult suurenevad."