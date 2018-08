Red Bulli juht süüdistab Daniel Ricciardot meeskonnale valetamises

Ricciardo šokeeris augusti alguses kogu vormelimaailma, kui teatas, et lahkub Red Bullist ja hakkab uuel hooajal sõitma Renault' meeskonnas.

"Ungari GP ajal ütles Ricciardo Dietrich Mateschitzile (Red Bulli omanik - toim) ja mulle, et kõik on korras ja plaanib teisipäeval meiega lepingut pikendada," vahendas väljaanne The Dominion Post Marko sõnu. "Seda ta ei teinud. Neljapäeval helistas ta ja andis teada, et liitub hoopis Renault' meeskonnaga."

"Ma võin ainult eeldada seda, et ta ei usu meie projekti või pakkus Renault talle suurt palka," lisas Marko.

ESPN-i andmetel on Ricciardo lükanud need süüdistused ümber ja rääkinud, et kokkulepe oli lähedal, aga ühtegi lubadust ta ei andnud.

Red Bull teatas esmaspäeval, et Ricciardo asemel hakkab uuest hooajast meeskonnas sõitma 22-aastane Pierre Gasly (Toro Rosso).