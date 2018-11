Red Bulli juht Ricciardo lahkumisest: kaotasime F1 parima möödasõitja

"Oli suur au, et ta veetis viimased viis aastat meie võistkonnas," sõnas Horner.

Ricciardo oli Red Bulli testisõitja juba aastal 2007. "Ta on olnud meiega aastast 2007 ja on tore näha, kuidas ta on aja jooksul kasvanud ja arenenud," lisas Horner.

Horner meenutas aastat 2014, kui Red Bull kaalus, keda võtta karjääri lõpetanud Mark Webberi asemel meeskonda. "Me kaalusime kolme sõitja vahel: Jean-Eric Vergne, Daniel Ricciardo ja Kimi Räikkönen. Irooniline on see, et meie suurim mure Ricciardo juures polnud mitte tema kiirus, vaid kuidas ta suudab teistega võidu sõita."

"Red Bullis veedetud aastate jooksul on temast saanud F1 parim möödasõitja. Ta on meie ridades teinud suurepäraseid sõite."

Uuest hooajast sõidab Ricciardo Renault' meeskonna ridades.