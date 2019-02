Red Bulli juht: Hamilton ja Vettel kardavad enim Verstappenit

Horner sõnas, et Verstappen ei lase end heidutada kogenenumatest ja edukamadest sõitjatest. "Ma ei usu, et Verstappen kardab kedagi. Oleme näinud, kuidas mõlemad mehed (Hamilton, Vettel - toim) on karjääri jooksul vigu teinud. Vettelil oli eelmine aasta üsna kaootiline."

"Kui vaadata Verstappeni puhul möödunud hooaja teist poolt, siis ta oli Hamiltoni järel enim punkte saanud sõitja," jätkas Horner. "Ma ei usu, et Verstappenil jääb puudu millestki, mis Hamiltonil ja Vettelil on olemas, kui me suudame tagada talle sõiduvõimelise masina. Verstappen on sõitja, keda nad kõige rohkem kardavad."

"Lewis on oma karjääris teistsuguses faasis, ta on juba väga kogenud sõitja," lisas Horner. "On täiesti loomulik, et mingil hetkel lähitulevikus hakkab tema hoog raugema. Ta peab hakkama toetuma oma kogemustele ja keskenduma sellele, kui pikalt suudab oma loomulikku kiirust veel hoida."

Uue hooaja esimene etapp sõidetakse 17. märtsil Austraalias.