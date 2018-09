"Seda ideed, et iga meeskonna eest oleks võistlusrajal kolm sõitjat, on praktikas väga raske ellu viia, sest on sellised asjad nagu näiteks boksipeatused. Huvitav idee, kuid väga-väga raskesti teostatav," sõnas Horner, vahendab ajakiri Motorsport.

Mercedese tegevjuht Toto Wolff teatas hiljuti, et igas meeskonnas võiks sõitjate arvu kasvatada kolmeni, sest nii saaksid noored piloodid kiireimini võimaluse F1 sarja pääseda.