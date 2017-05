Red Bulli boss lükkas ümber Verstappeni kohta käivad kuulujutud

Red Bulli vormelitiimi juht Helmut Marko välistas võimaluse, et nende sõitja Max Verstappen võiks selle hooaja järel Ferrari meeskonnaga liituda.

Kuna Red Bulli vormelid pole tänavu suutnud Ferrari ja Mercedesega sammu pidada, spekuleeritakse, et 19-aastane Verstappen võib soovida hooaja järel tiimi vahetada. Kuulujuttudele annab hoogu juurde asjaolu, et Ferrari meeskonnal saavad tänavuse hooajaga läbi lepingud nii Sebastian Vetteli kui Kimi Räikköneniga.

Itaalia ajakirjanik Leo Turrini väitis hiljuti oma blogis, et Vettelil on juba sõlmitud eelkokkulepe liitumaks Mercedese tiimiga. Kui see tõele vastab, on Ferrari Verstappeni palkamisest kindlasti huvitatud.

Marko ei näe aga muretsemiseks põhjust. "Vastupidiselt kõigile spekulatsioonidele pole Verstappeni lepingus ühtegi punkti, mis laseks tal saavutatud tulemuste alusel tiimi vahetada. Kui meie teda vabaks ei lase, ei saa ta Ferrariga liituda," sõnas Marko Saksamaa väljaandele Auto Bild.

Verstappenil on Red Bulliga kehtiv leping ka järgmiseks hooajaks.