Red Bulli boss hoiatas Ricciardot tipptiimidega liitumise eest

Red Bulli F1 meeskonna juht Christian Horner hoiatas austraallast Daniel Ricciardot Mercedese või Ferrariga liitumise eest.

Kuna Max Verstappen sõlmis nädalavahetusel Red Bulliga uue lepingu, mis kehtib kuni 2020. aasta hooaja lõpuni, on üles kerkinud küsimus, kas ka Ricciardo jätkab samas meeskonnas.

"Meie eesmärk on oma sõitjatega lepinguid pikendada," kinnitas Horner, et ka austraallasega tahetakse lähiajal uus kontraht sõlmida, vahendab Sky F1.

"Siin on nad võrdses seisus, et MM-tiitli eest heidelda. Kui ta (Ricciardo) läheb Mercedesesse või Ferrarisse, saab temast kõigest tiimi teine sõitja," tegi Horner kahe tipptiimi aadressil sapise märkuse.

"Daniel teab, et me tahame temaga koostööd jätkata ja loodetavasti ei lähe tal liiga kaua aega, et otsuse osas selgusele jõuda. Meil on hetkel F1 sarja parim sõitjate valik."

Ricciardo on hetkel 192 punktiga MM-sarjas neljandal kohal. Tänavu tihti tehniliste probleemidega võidelnud Verstappen (111p) on kuues.