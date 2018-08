Red Bulli boss: Daniel Ricciardo lahkus, sest kartis jääda Verstappeni varju

"Danielil olid oma põhjused selle otsuse tegemiseks," rääkis Horner. "Põhiline põhjus tundub olevat see, et ta tahab uut väljakutset. Minu arust nägi Ricciardo, kuidas Verstappen kasvab ning areneb ja Ricciardo ei soovinud olla meeskonna teine piloot."

"Ricciardot ja Verstappenit koheldi võrdselt. Ka uuel hooajal oleks neil olnud täiesti võrdne staatus, nagu siiamaani on olnud. Mul on siiski tunne, et hirm olla Verstappeni järel teine sõitja, oli suuresti põhjus Renault'ga liitumiseks."

Horner rääkis veel, et ta oleks mõistnud otsust rohkem, kui Ricciardo oleks liitunud Ferrari või Mercedese meeskonnaga, kuid Renault'sse minek on "sellises karjääri faasis väga riskantne".