Red Bulli boss asus Verstappeni kaitsele: vormel-1 ei vaja roboteid

Red Bulli meeskonna boss Christian Horner asus Verstappenit kaitsma ja tema käitumist õigustama, kirjutab BBC.

“Sõitjad ei ole robotid ja me ka ei taha, et nad robotid oleksid,“ sõnas Horner. “Ma arvan, et olukord ei läinud käest ära.“

“Jäime teise sõitja ettevaatamatuse tõttu GP võidust ilma. Ocon ei käitunud selles olukorras kõige paremini. Tema poolt oli täiesti vastutustundetu hakata Maxiga selles olukorras võidu sõitma,“ teatas Horner.

“Loomulikult ei kiida me vägivalda heaks, kuid tuleb aru saada, et selles olukorras on emotsioonid väga kõrgel,“ lisas ta.