Red Bull on Ricciardo lahkumise puhuks asendaja välja valinud

Red Bulli vormelimeeskond alustab peatselt Daniel Ricciardoga läbirääkimisi lepingu pikendamise üle. Tiimijuht Christian Horneri sõnul on neil negatiivse stsenaariumi ehk austraallase lahkumise puhuks juba plaan B välja töötatud.

Ricciardo on varem öelnud, et tahab uue hooaja alguse ära oodata ja alles siis 2019. aasta lepingule mõtlema hakata. Austraallane ei ole teinud saladust, et juhul kui Red Bulli uus RB14 vormel pole konkurentsivõimeline, kaalub ta meeskonnavahetust.

Horner ütles CNNile, et Ricciardo lahkumise korral palgatakse ilmselt Carlos Sainz Jr. "Meie kavatsus on temaga [Ricciardo] edas minna, kuid kui see pole võimalik, on meil hea alternatiiv olemas. Meil on juunioride programmis head sõitjad ja kuigi hetkel on ta Renault`s, on meil Carlos Sainziga leping."

Horner lisas, et ta ei välistaks isegi valitseva maailmameistri Lewis Hamiltoni liitumist: "Lewise leping on samuti lõppemas. Kuigi tema lahkumist Mercedesest on raske näha, ei tasu kunagi öelda iial."

F1 uus hooaeg algab 25. märtsil Austraalia etapiga.