Red Bull oma ridadesse uueks hooajaks Fernando Alonsot ei soovi

Fernando Alonso on teatanud, et soovib pärast nelja aastat McLarenis võistkonda vahetada, kirjutab Sky Sports.

Red Bulli meeskonna juht Christian Horner ei usu, et Alonso nende juurde sobiks. "Ma austan Alonsot väga, ta on suurepärane sõitja, aga temaga on raske," sõnas Horner. "Ta kipub korraldama kaose igal pool, kus ta sõidab."

"Ma pole kindel, et see oleks meie tiimile kõige kasulikum asi, kui Alonso meiega liituks. Me eelistame noori sõitjaid nendele, kelle karjäär on ilmselgelt lõpu korral."

Fernando Alonso jõudis vormel-1-s viimati poodiumile 2014. aasta Ungari GP-l, kui lõpetas teisena.