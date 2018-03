Red Bull nõuab FIA sekkumist: kui midagi ei muutu, jääb Mercedes ülekaalukalt domineerima

Red Bulli F1 vormelimeeskonna nõustaja Helmut Marko leiab, et kui Rahvusvaheline Autoliit (FIA) ei sekku, pole lähiaastatel kellelgi võimalik Mercedese tiimile vastu saada.

Mercedese sõitja Lewis Hamilton näitas võimu Austraalia etapi kvalifikatsioonis, kus edestas teise koha saanud Kimi Räikköneni (Ferrari) koguni 0,66 sekundiga.

"Mercedes mängib kõigiga,” sõnas Marko, kirjutab F1i.com. Tema arvates on Mercedese masina autoroolil spetsiaalne nupp, millega saab "mootoris peo püsti panna".

"Nad saavad mootori seadega sättida, kui palju nad teisi edestavad. Sel korral (Austraalia kvalifikatsioonis - toim.) tegid nad arvatavasti vea ja said liiga suure edumaa."

"Ma ütlesin Ferrarile, et Mercedes on teist viie kümnendikuga ees, nemad ei uskunud. Kõik on olnud sügavas unes," jätkas Marko. "Selle Mercedese mootori vastu ei saa keegi. Nad on teisest maailmast. Ka meil on väga hea masin, kuid praeguste regulatsioonidega ei muutu jõudude vahekorras midagi kuni 2021. aastani."

Marko arvates peab FIA kohe sekkuma, et mootorid oleks võrdväärsemad. "Seda on kogu aeg lubatud, kuid praegu on mootorite vahe palju suurem kui räägitud kolm protsenti. FIA peaks kohe sekkuma," lisas Marko.