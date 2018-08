Red Bull avalikustas, kes hakkab uuel hooajal sõitma Daniel Ricciardo asemel

Daniel Ricciardo šokeeris augusti alguses kogu vormelimaailma, kui teatas, et lahkub Red Bullist ja hakkab 2019. aastal sõitma Renault' ridades. Pärast Ricciardo lahkumist peeti Gaslyt ja Carlos Sainz jr peamisteks kandidaatideks Ricciardo kohale. Hiljuti teatas McLaren, et Sainz sõidab uuest hooajast nende ridades.

Pierre Gasly tegi oma debüüdi eelmisel aastal Malaisia GP-l. Tänavusel aastal teeb ta esimest korda kaasa täispikka hooaja.

"Alates sellest ajast, kui Gasly eelmisel aastal oma debüüdi tegi, on ta tõestanud vaieldamatult oma talenti," sõnas Red Bulli meeskonna juht Christian Horner.

"Minu unistus on olnud sõita Red Bulli ridades alates 2013. aastast, kui ma liitusin tiimi noorte sõitjate programmiga," rääkis 22-aastane Gasly.

Gasly parim koht käimasoleval aastal on Bahreini etapil saadud neljas koht. Ta asub üldarvestuses 26 punktiga 13. kohal.

Going full Gas in 2019! @PierreGasly to join Max from next season 👉 https://t.co/Gb8jG7ESHQ #F1 pic.twitter.com/BXaPuIGHLn